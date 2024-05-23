«Богатая повестка»: В каком русле пройдут переговоры Путина и Лукашенко
Во время переговоров Путина и Лукашенко могут всплыть подробности в отношении государств-соседей, сказал НСН Алексей Дзермант.
Чего-то экстраординарного от грядущих переговоров президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко ждать не приходится, однако повестка обсуждений довольно «богатая», сказал в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин уже сегодня вечером, 23 мая, отбудет в Минск с двухдневным официальным визитом, в рамках которого планируются переговоры с белорусским лидером.
«Я не думаю, что во время визита Путина в Белоруссию произойдет что-то экстраординарное. Мне кажется, встречу планируют тщательно, повестка прорабатывается. Встречи всегда интересны, во время них могут всплывать подробности переговоров в отношении соседей. Чего-то внепланового я бы не ожидал. Понятно, что сейчас вопросы безопасности стоят на первом месте, им будет уделяться повышенное внимание, но думаю, что все это будет в русле тех договоренностей, которые уже заключены», - сказал собеседник НСН.
По его словам, лидеры двух государств в первую очередь обсудят вопросы безопасности и обороны.
«Прежде всего, оборона и безопасность, конечно. Потом экономическое сотрудничество, прежде всего, импортозамещение, промышленная кооперация, гуманитарные вопросы. Повестка богатая, будет обсуждаться весь спектр отношений. Думаю, визит будет насыщенный», - отметил Дзермант.
Ранее Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в Белоруссии тактического ядерного оружия в проекте новой военной доктрины страны не прописан, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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