Путин вечером отправится с визитом в Минск для «обширного общения» с Лукашенко

Президент России Владимир Путин уже сегодня вечером, 23 мая отбудет в Минск с двухдневным официальным визитом. Состоятся переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, проинформировал журналистов представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что первые контакты глав государств в Минске состоятся уже до конца четверга. По словам Пескова, предполагается насыщенная программа «обширного общения» двух президентов. Среди тем обсуждения – российско-белорусские отношения, вопросы интеграции в рамках союзного государства.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня стало известно, кто возглавит генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. На эту должность назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко. Прежний начальник Генштаба Виктор Гулевич был уволен в запас 10 мая.

