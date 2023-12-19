По его словам, ситуация напоминает Вьетнам. «Мы отправляем им наши деньги – половину они крадут. Мы посылаем вооружение – а они не умеют им пользоваться», – заявил законодатель.

США вовлечены в конфликт, однако это не имеет никакой выгоды для Америки, подчеркнул Берчетт.

Ранее лидер Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году ситуация вокруг Украины станет еще более неприятной для западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

