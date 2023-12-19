В Конгрессе заявили, что Киев разворовывает американские деньги

Властям США пора перестать подогревать конфликт вокруг Украины, который не отвечает интересам Вашингтона, сообщил Fox News член палаты представителей Конгресса Тим Берчетт.

Рада: Украина живет с протянутой рукой

По его словам, ситуация напоминает Вьетнам. «Мы отправляем им наши деньги – половину они крадут. Мы посылаем вооружение – а они не умеют им пользоваться», – заявил законодатель.

США вовлечены в конфликт, однако это не имеет никакой выгоды для Америки, подчеркнул Берчетт.

Ранее лидер Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году ситуация вокруг Украины станет еще более неприятной для западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКонгресс США

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