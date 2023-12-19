В Конгрессе заявили, что Киев разворовывает американские деньги
Властям США пора перестать подогревать конфликт вокруг Украины, который не отвечает интересам Вашингтона, сообщил Fox News член палаты представителей Конгресса Тим Берчетт.
По его словам, ситуация напоминает Вьетнам. «Мы отправляем им наши деньги – половину они крадут. Мы посылаем вооружение – а они не умеют им пользоваться», – заявил законодатель.
США вовлечены в конфликт, однако это не имеет никакой выгоды для Америки, подчеркнул Берчетт.
Ранее лидер Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году ситуация вокруг Украины станет еще более неприятной для западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru