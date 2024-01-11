Эстония передаст Украине военную помощь на 1,2 млрд евро
11 января 202415:53
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что поддержка Украины должна продолжаться, сообщает ТАСС.
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским он указал, что Киеву нужны «лучшие вооружения», и странам Евросоюза следует нарастить военное производство.
«Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит 1,2 млрд евро», - заключил Карис.
Ранее эстонский лидер заявил, что балтийская республика поддерживает легализацию ударов Украины по российским военным объектам западным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru