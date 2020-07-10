Суд счёл незаконным избрание Грудинина главой совхоза
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск шести акционеров Совхоза имени Ленина и компании «Рота-агро» о признании недействительным решения об избрании Павла Грудинина директором предприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Собрание акционеров, на котором Грудинин был избран директором совхоза, прошло 19 марта. На нём также решался вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2019 года — решения по нему суд также счёл недействительным.
Отмечается, что те же истцы 7 июля обратились с иском о взыскании с Грудинина 829 миллионов рублей в пользу совхоза.
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