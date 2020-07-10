Суд счёл незаконным избрание Грудинина главой совхоза

Собрание акционеров, на котором Грудинин был избран директором совхоза, прошло 19 марта. На нём также решался вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2019 года — решения по нему суд также счёл недействительным.

Отмечается, что те же истцы 7 июля обратились с иском о взыскании с Грудинина 829 миллионов рублей в пользу совхоза.

