Хафтар хочет атаковать Триполи после «бегства» из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал подготовку к новому наступлению на позиции правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, базирующегося в столице страны Триполи. Об этом сообщило Анатолийское агентство, ссылаясь на оперативные данные представителя ПНС. Вооруженные силы, подчиняющиеся Хафтару, сосредотачиваются на юге города.

Известно об этом стало сразу после того, как Хафтар уехал из Москвы после вчерашних переговоров, так и не подписав соглашение о перемирии.