Хафтар хочет атаковать Триполи после «бегства» из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал подготовку к новому наступлению на позиции правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, базирующегося в столице страны Триполи. Об этом сообщило Анатолийское агентство, ссылаясь на оперативные данные представителя ПНС. Вооруженные силы, подчиняющиеся Хафтару, сосредотачиваются на юге города.
Известно об этом стало сразу после того, как Хафтар уехал из Москвы после вчерашних переговоров, так и не подписав соглашение о перемирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит попыток урегулировать ситуацию в Ливии с привлечением других стран, отмечают «Известия».
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поспешный отъезд Хафтара из Москвы бегством. На 19 января в Берлине намечена международная конференция по Ливии.
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