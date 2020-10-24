Баку: В больнице умер раненный в Гяндже россиянин
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о смерти россиянина, который получил ранение во время ракетного удара в Гяндже 17 октября.
«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Также Баку обвинил Ереван в нанесении ракетных и артиллерийских ударах Геранбойского и Тертерского районов, из-за чего «погиб житель села Исмаилзаде Орхан Рахбар-оглы 2004 года рождения».
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных населенных пунктов, в том числе Степанакерта. Ованнисян отметил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохранилась «стабильная напряжённая обстановка».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал интервью НСН, в котором заявил, что нынешний конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить дипломатическим путем.
«Я несколько раз подчеркнул [в публикации НСН], что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция», - заявил Затулин.
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