Байден: Путин потерял Украину
Президент России Владимир Путин потерял Украину, считает президент США Джо Байден. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу PBS NewsHour.
По мнению политика, «нет никакого шанса», что российский президент «справится» в ситуации с украинским кризисом.
«Он уже потерял Украину», — высказал мнение Байден.
По словам президента США, Путин якобы надеялся на бездействие НАТО в конфликте и развал блока, пишет Ura.ru.
Ранее Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. Как отметил российский лидер, мощь страны обеспечена благодаря единству и сплоченности народа, мужеству и героизму бойцов, работе оборонно-промышленного комплекса.
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