Байден: Путин потерял Украину

По мнению политика, «нет никакого шанса», что российский президент «справится» в ситуации с украинским кризисом.

«Он уже потерял Украину», — высказал мнение Байден.

По словам президента США, Путин якобы надеялся на бездействие НАТО в конфликте и развал блока, пишет Ura.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. Как отметил российский лидер, мощь страны обеспечена благодаря единству и сплоченности народа, мужеству и героизму бойцов, работе оборонно-промышленного комплекса.

