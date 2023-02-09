Байден: Путин потерял Украину

Президент России Владимир Путин потерял Украину, считает президент США Джо Байден. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу PBS NewsHour.

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По мнению политика, «нет никакого шанса», что российский президент «справится» в ситуации с украинским кризисом.

«Он уже потерял Украину», — высказал мнение Байден.

По словам президента США, Путин якобы надеялся на бездействие НАТО в конфликте и развал блока, пишет Ura.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. Как отметил российский лидер, мощь страны обеспечена благодаря единству и сплоченности народа, мужеству и героизму бойцов, работе оборонно-промышленного комплекса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДжо Байден
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