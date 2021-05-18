Байден в разговоре с Нетаньяху выразил «твердую поддержку» Израилю
Президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил о "твердой поддержке" права Израиля на самооборону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Fмериканский лидер призвал Нетаньяху "приложить все усилия" для сохранения безопасности мирных граждан. В телефонной беседе лидеры двух стран обсудили обмен авиаударами между ХАМАС и Армией обороны Израиля. Байден также подчеркнул, что необходимо прекратить обстрелы территорий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Россия осуждает ракетные удары из сектора Газа по жилым районам Израиля, а также атаки на гражданские объекты на территории Палестины. В свою очередь, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что происходящее в Израиле – результат невнятной политики руководства страны.
Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.
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