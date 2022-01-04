США надеются, что не будет необходимости введения санкций против РФ
Власти США надеются, что не нужно будет вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
По словам Прайса, в России хорошо понимают, какими будут меры в случае эскалации ситуации на границе. Представитель Госдепа также отметил, что в ходе предстоящих 12 января переговоров вопрос санкций будет второстепенным.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность.
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