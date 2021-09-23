Экс-министр экономики рассказал, по кому ударят новые санкции из Вашингтона

По его словам, все это непрямо, но повлияет на жизнь всех россиян.

«Если растет стоимость обслуживания госдолга, значит, страдают другие бюджетные статьи. Дальше – вопрос, какие приоритеты выберет государство. Что это будет – увеличение зарплат бюджетников или покупка новых бронетранспортеров для Росгвардии – от этого будет многое зависеть. Но потенциально бюджетные возможности не драматически, но сократятся. Если сократятся инвестиционные бюджеты, будут меньше создаваться рабочие места. Прямого эффекта не будет, а будет такой косвенный. Ситуацию не стоит драматизировать, но тем не менее», - резюмировал эксперт.

Ранее, комментируя запрет на сделки с российским госдолгом, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил «Радиоточке НСН», что эффект от новых санкций США будет незначительный, так как у российского бюджета есть не только профицит, но и запас неизрасходованных денег. К тому же он отметил, что российская экономика «давно вышла из мирового сообщества», поэтому санкции на нее не так сильно влияют.

Конгресс США призвал ввести санкции для запрета покупки и продажи вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках. Соответствующие поправки внесены в проект оборонного бюджета на следующий год.

