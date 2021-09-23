Экс-министр экономики рассказал, по кому ударят новые санкции из Вашингтона
Андрей Нечаев заявил, что теперь придется выбирать: повышать зарплаты бюджетникам или купить бронетранспортеры для Росгвардии – на большее бюджета не хватит.
Новые санкции США против госдолга, прежде всего, ударят по российскому бюджету. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев. Ранее конгрессмены предложили ввести запрет для американских граждан совершать сделки, связанные с российским госдолгом.
«Это, прежде всего, будет удар по российскому бюджету. Не прямо, а косвенно, потому что сейчас министерство финансов очень активно ведет себя на рынке. Понятно, что формально это запрет для американских граждан, но из-за так называемых политических рисков инвесторы всех стран будут бояться покупать российские долговые бумаги, соответственно Минфину нужно делать то, чем он уже в принципе и занимается, делать заимствования на внутреннем рынке. Для этого придется повышать проценты, то есть в перспективе обслуживание госдолга будет обходиться дороже. Уже сейчас произошел скачок внутреннего государственного долга. Видимо, он будет нарастать, и будет нарастать стоимость его обслуживания», - отметил Нечаев.
Также запрет на сделки с госдолгом негативно отразится на инвестиционном климате, считает экономист.
«Когда на рынок выходит такой заемщик как государство, относительно надежный, то частному бизнесу, да и госкомпаниям придется потесниться. Соответственно либо отказаться от размещения своих облигаций и других ценных бумаг, либо платить премию. Соответственно стоимость денег, привлекаемых с рынка для инвестирования, станет дороже. Значит, какие-то проекты придется либо отложить, либо отменить. Это негативно скажется на инвестиционном процессе», - пояснил бывший министр экономики.
По его словам, все это непрямо, но повлияет на жизнь всех россиян.
«Если растет стоимость обслуживания госдолга, значит, страдают другие бюджетные статьи. Дальше – вопрос, какие приоритеты выберет государство. Что это будет – увеличение зарплат бюджетников или покупка новых бронетранспортеров для Росгвардии – от этого будет многое зависеть. Но потенциально бюджетные возможности не драматически, но сократятся. Если сократятся инвестиционные бюджеты, будут меньше создаваться рабочие места. Прямого эффекта не будет, а будет такой косвенный. Ситуацию не стоит драматизировать, но тем не менее», - резюмировал эксперт.
Ранее, комментируя запрет на сделки с российским госдолгом, руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил «Радиоточке НСН», что эффект от новых санкций США будет незначительный, так как у российского бюджета есть не только профицит, но и запас неизрасходованных денег. К тому же он отметил, что российская экономика «давно вышла из мирового сообщества», поэтому санкции на нее не так сильно влияют.
Конгресс США призвал ввести санкции для запрета покупки и продажи вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках. Соответствующие поправки внесены в проект оборонного бюджета на следующий год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Работающим пенсионерам рассказали, когда им проиндексируют пенсии
- Авиакомпания S7 объявила название нового лоукостера
- Онищенко объяснил повторение суточного рекорда по числу умерших от COVID-19
- Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор
- Российский аналог TikTok появится до конца года
- Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Минздрав
- Польша разместит на восточной границе американские танки
- Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19
- Охранник в Тюмени задержал студента со страйкбольным оружьем
- В «Нафтогазе Украины» усомнились в скором запуске «Северного потока - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru