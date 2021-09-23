«Мы уже окуклились». Россияне не заметят санкций США против госдолга

При этом он считает, что подобный запрет существенно не скажется на экономике России.

«Россия имеет профицит бюджета. У нас не такая сейчас сложная ситуация, чтобы мы критически зависели от размещения своих облигаций на международных финансовых рынках. Мы их пока внутри страны размещаем. Будут более жесткие условия. Только и всего. Поэтому ни к каким серьезным последствиям эти санкции не приведут. Они, скорее, обозначают ухудшение отношений - это да. А то, чтобы они влияли на состояние бюджета Российской Федерации и ухудшение экономики России – нет, наверное, не очень», - уточнил специалист.

Он заметил, что куда более значимыми для российской экономики могли бы стать санкции против газовой системы.

«Мы все-таки больше зависим от внутреннего финансового потока. У бюджета есть не только профицит, есть запас неизрасходованных денег, поэтому на сокращении финансирования бюджетников это не скажется. Мы экономика, уже довольно сильно вышедшая из мирового сообщества, окуклившаяся, живущая своей жизнью, поэтому такие внешние санкции на нас меньше влияют. Если что-то по газу делают, то это может сказаться на доходах страны существенно. А по ценным бумагам это вряд ли скажется существенно на населении страны», - заключил эксперт.

Поправку в оборонный бюджет внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман, ее одобрили во вторник. Документ призывает вводить санкции для запрета покупки и продажи вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках.

Кроме того, законодатели предложили обязать разведку анализировать возможное иностранное вмешательство в выборы, а главу государства - после ознакомления с соответствующей информацией принимать решение о продлении или снятии ограничительных мер.

Предполагается, что проект оборонного бюджета будет принят Палатой на этой неделе, затем перейдет в сенат.

