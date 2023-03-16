Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский управляется западными странами извне, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском

Политик также назвал его аватаром американцев, который по факту является «говорящей головой» Джо Байдена.

«То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что Соединенные Штаты целенаправленно подталкивают Киев к продолжению боевых действий на Украине, вгоняя страну в долговую яму. Аксенов также считает, что украинцы будут в рабстве у американцев «сотни лет».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН выразил мнение, что удержание Артемовска станет политической победой для Зеленского

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСергей Аксенов
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