Политик также назвал его аватаром американцев, который по факту является «говорящей головой» Джо Байдена.

«То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что Соединенные Штаты целенаправленно подталкивают Киев к продолжению боевых действий на Украине, вгоняя страну в долговую яму. Аксенов также считает, что украинцы будут в рабстве у американцев «сотни лет».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН выразил мнение, что удержание Артемовска станет политической победой для Зеленского

