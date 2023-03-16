Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский управляется западными странами извне, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Политик также назвал его аватаром американцев, который по факту является «говорящей головой» Джо Байдена.
«То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
Он добавил, что Соединенные Штаты целенаправленно подталкивают Киев к продолжению боевых действий на Украине, вгоняя страну в долговую яму. Аксенов также считает, что украинцы будут в рабстве у американцев «сотни лет».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН выразил мнение, что удержание Артемовска станет политической победой для Зеленского
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