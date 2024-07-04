Вице-мэр Ракова поделилась статистикой сдачи ЕГЭ в резервный день

По её словам, решение улучшить свой результат по ЕГЭ приняли более 10 тысяч школьников Москвы. Среди них есть не только набравшие более 91 балла, но даже учащиеся с 98 и 99 баллами!

«Благодаря возможности пересдать экзамен ребята чувствуют себя более спокойно. Надеемся, что эта инициатива приживётся и позволит ребятам более комфортно проходить этот непростой период», — указала вице-мэр.

В пресс-службе добавили, что всего в Москве в 2024 году ЕГЭ сдавали почти 90 тысяч столичных школьников и выпускников прошлых лет.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что в текущем году пересдачи запланированы на 4 июля (информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, письменная часть по иностранным языкам) и 5 июля (биология, география, математика, история, литература, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

