Вице-мэр Ракова поделилась статистикой сдачи ЕГЭ в резервный день
Большинство столичных школьников пришли на пересдачу ЕГЭ, уже имея высокие баллы. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, решение улучшить свой результат по ЕГЭ приняли более 10 тысяч школьников Москвы. Среди них есть не только набравшие более 91 балла, но даже учащиеся с 98 и 99 баллами!
«Благодаря возможности пересдать экзамен ребята чувствуют себя более спокойно. Надеемся, что эта инициатива приживётся и позволит ребятам более комфортно проходить этот непростой период», — указала вице-мэр.
В пресс-службе добавили, что всего в Москве в 2024 году ЕГЭ сдавали почти 90 тысяч столичных школьников и выпускников прошлых лет.
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что в текущем году пересдачи запланированы на 4 июля (информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, письменная часть по иностранным языкам) и 5 июля (биология, география, математика, история, литература, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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