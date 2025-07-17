В Москве согласовали проект нового жилого дома в Новогирееве по реновации
В Москве возведут новый многоквартирный дом на 470 квартир в районе Новогиреево по программе реновации. Проект уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Это будет четырехсекционное здание переменной этажности на 470 квартир. Его возведут на месте снесенного пятиэтажного жилого дома», – уточнил Щербаков.
Новостройка появится на Свободном проспекте. Первый этаж каждой секции будет нежилым. Там разместятся помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы. Кроме того, в каждом подъезде предусмотрена колясочная и комната консьержа.
В каждой секции будет по три лифта, в том числе оборудованные режимом перевозки пожарных бригад. Во дворе дома обустроят места для отдыха и установят детскую площадку. Территорию рядом благоустроят и озеленят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.
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