Овчинский: В новостройку по реновации на Бескудниковском бульваре въехали первые семьи
Программа реновации активно осуществляется на севере Москвы: уже более 30 семей въехали в новые квартиры по адресу Бескудниковский бульвар, дом 50/1. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Осмотр квартир в новостройке на Бескудниковском бульваре начался в апреле этого года. В жилом комплексе 186 квартир общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. На сегодня более 30 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Чтобы переезд для горожан был еще комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Более 11,2 тысяч человек из 37 старых домов планируют расселить в этом районе. Около первой новостройки уже готовы проезды для автомобилей, пешеходные переходы, зеленая зона и наружное освещений. Новый дом расположен неподалеку от детских садов, школ и станций метро «Яхромская» и «Селигерская». Рядом также находятся Орловский сад и парк «Ангарские пруды».
Ранее глава столицы Сергей Собянин анонсировал, что еще 131 площадка для строительства домов была включена в программу реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru