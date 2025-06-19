Овчинский: Москва представила медиакуб в сфере градостроительства на ПМЭФ-2025

Москва представила на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) цифровую инсталляцию - мультимедийный медиакуб «Город дел». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По его словам, она наглядно демонстрирует ключевые достижения столицы в области градостроительства, инфраструктуры и социальной сферы. Инсталляция представляет собой трехгранный медиакуб, который последовательно раскрывает основные направления развития Москвы.



Овчинский подчеркнул, что Медиакуб стал ярким свидетельством развития Москвы как современного мегаполиса, где гармонично сочетаются инновационные технологии, комфортная городская среда и забота о качестве жизни людей.



«“Город дел” наглядно демонстрирует, как системный подход к градостроительной политике позволяет реализовывать масштабные проекты, превращая стратегические планы в конкретные результаты», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Особенностью данной инсталляции он также назвал сочетание динамичной визуализации с конкретными показателями. Подобные формы представления информации способствуют формированию нового образа столицы как города возможностей.

