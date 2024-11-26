Ефимов: Технопарки, производства, соцобъекты построят в рамках КРТ в ЮВАО

До 15 проектов в рамках комплексного развития территорий реализуются в Юго-Восточном административном округе российской столицы. Работы ведутся в восьми районах ЮВАО на общей площади 217 гектаров. Исполнителями выступают инвесторы, привлеченные по итогам аукционов, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы, назначенные городом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Жилые микрорайоны обеспечат не только необходимой инфраструктурой и новыми дорогами, но и рабочими местами. Так, на юго-востоке столицы появится около 2,3 миллиона квадратных метров технопарков и бизнес-центров, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, а также современных производств и других объектов, в них смогут трудоустроиться 50,5 тысячи горожан. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,8 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 105 миллиардов рублей», – уточнил заммэра.



В качестве примера масштабного преобразования территорий глава Департамента городского имущества Максим Гаман привел реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Южный порт». Там сейчас реализуются четыре проекта КРТ совокупной площадью 114,5 гектара. Всего будет построено 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина из которых – общественно-деловые и промышленные объекты. В результате в районе Печатники появится свыше 38 тысяч новых рабочих мест.



Всего в мегаполисе на разных стадиях проработки и реализации насчитывается 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектара. Работы организованы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

