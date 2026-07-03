Ефимов: Школа с детсадом на 450 мест появится на Кронштадтском бульваре
Новый образовательный комплекс, включающий в себя дошкольное отделение на 150 мест и начальную школу на 300 мест, строится на Кронштадтском бульваре (Головинский район, САО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«В Головинском районе появится образовательный комплекс площадью более 10 тысяч квадратных метров. Здание представляет собой композицию из двух прямоугольных объемов школьного и дошкольного блоков, соединенных в центральной части. Объект готов на 75 процентов. Здесь завершили возведение монолита, стен и перегородок, выполнили остекление, устройство кровли и фасадные работы. Завершить строительство планируется до конца 2026 года, после чего комплекс будет передан в столичную систему образования», – добавил Ефимов.
На фасадах установлены современные навесные системы, а входные группы украшены витражами и козырьками на колоннах.
В Департаменте градостроительной политики отметили, что в образовательном комплексе проектом предусмотрены специализированные и универсальные учебные кабинеты, медиатека, медицинский блок, обеденный зал с пищеблоком, а также многофункциональное пространство с эстрадой и трибунами. Кроме того, здесь появится универсальный спортзал. В дошкольном блоке, помимо групповых ячеек, оборудуют физкультурный и музыкальный залы. Все группы и классы ориентированы на юго-восточную сторону для максимального использования дневного света.
За строительством объекта с ноября 2023 года следят специалисты Мосгосстройнадзора, контроль осуществляется на всех этапах — от подготовительного этапа до приемки. Уже было проведено семь выездных проверок качества конструкций и материалов.
В здании также предусмотрены два лифта грузоподъемностью 1000 килограммов – по одному в каждом блоке.
Также рабочие озеленят и благоустроят территорию вокруг комплекса. Девелопером проекта выступает компания «ПИК».
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Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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