TYMY: спрос на ипотеку в России снизился почти на 40%
По итогам января 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился, свидетельствуют данные аналитиков SaaS-платформы TYMY.
Эксперты уточнили, что в январе количество оформленных ипотечных кредитов уменьшилось на 38% по сравнению с декабрем. Спрос на рынке фактически замер, констатировал директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.
Причинами замедления он назвал повышение ключевой ставки до 16% в декабре и сезонный фактор, сообщила «Газета.Ru».
По информации РБК, более 25% россиян живут с тремя кредитами. За два года почти удвоилось число тех, у кого оформлено пять и более кредитов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru