«Этажи»: Средний платеж по семейной ипотеке за год вырос на 18%
Средний платеж по семейной ипотеке в России по итогам 2023 года увеличился на 18%, до 34,5 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
При этом отмечается, что средний платеж по ипотеке с господдержкой упал на 2% за год – до 34 тысяч рублей. Таким образом, популярность льготной ипотеки падает, а семейной – растет гораздо быстрее.
Сегодня более 25% россиян живут с тремя кредитами, почти 9% граждан страны - с пятью. Такую оценку положению дел на кредитном рынке в России дало «Скоринг бюро», его статистику приводит РБК.
В целом число россиян с несколькими кредитами непрерывно растет уже пятый год, наибольший прирост пришелся на 2022-й. В прошлом году прирост произошел в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами, а общая доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%, передает «Радиоточка НСН».
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