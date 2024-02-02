«Этажи»: Средний платеж по семейной ипотеке за год вырос на 18%

Средний платеж по семейной ипотеке в России по итогам 2023 года увеличился на 18%, до 34,5 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

При этом отмечается, что средний платеж по ипотеке с господдержкой упал на 2% за год – до 34 тысяч рублей. Таким образом, популярность льготной ипотеки падает, а семейной – растет гораздо быстрее.