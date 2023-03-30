Конец жилищному вопросу! Названы два способа снизить цены на квартиры
На сегодняшний день в новых домах, которые уже построены, не продано до 40% квартир, отметил в эфире НСН Евгений Шлеменков.
Для того, чтобы снизить цены на квартиры, нужно создать съемное жилье, которое можно арендовать надолго и на хороших условиях, рассказал вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с НСН. По его словам, также необходимо предоставить гражданам возможность получить участки для строительства домов с необходимой инфраструктурой рядом.
Накануне «Известия» сообщили, что депутаты предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Евгений Шлеменков отметил, что подобная мера никак не повлияет на стоимость квартир.
«Стоимость жилья не подешевеет, не нужно быть наивными. Себестоимость жилья и цена продаж связаны весьма условно. Сегодня в новом жилье, которое уже построено, не продано до 40% квартир. Цены из-за этого также не снижаются. До тех пор, пока есть заинтересованность держать высокие цены у тех, кто занимается девелопментом, это будет до последнего. Единственный способ снизить цены на жилье – это создать альтернативный способ решения жилищного вопроса. Например, создавать нормальное съемное жилье, которое можно снимать долго и на хороших условиях. Или предоставлять гражданам возможность получить участки для строительства индивидуальных домов. Но там должны быть возможности подключения к инженерным сетям и инфраструктура», - сказал Шлеменков.
Он также отметил, что если будет принято решение запретить мусоропроводы в многоквартирных домах, то людям необходимо будет предложить альтернативу.
«Там, где мусоропроводы есть и нормально обслуживаются, где бытовые отходы свозятся на специальные фабрики, их можно сохранить. По-человечески это удобно. Там, где они пришли в негодность и в жутком состоянии, можно от них и отказаться. Если отказаться от мусоропроводов в новых домах, значит нужно предложить альтернативу. Должны быть организованы специально оборудованные места, куда можно сносить мусор, который будет рассортирован», - резюмировал Шлеменков.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН заявила, что для того, чтобы заварить уже существующие мусоропроводы в домах, нужно переписать весь Жилищный кодекс РФ. Она напомнила, что общедомовым имуществом имеют право распоряжаться только собственники.
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