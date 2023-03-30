Конец жилищному вопросу! Названы два способа снизить цены на квартиры

Накануне «Известия» сообщили, что депутаты предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Евгений Шлеменков отметил, что подобная мера никак не повлияет на стоимость квартир.

«Стоимость жилья не подешевеет, не нужно быть наивными. Себестоимость жилья и цена продаж связаны весьма условно. Сегодня в новом жилье, которое уже построено, не продано до 40% квартир. Цены из-за этого также не снижаются. До тех пор, пока есть заинтересованность держать высокие цены у тех, кто занимается девелопментом, это будет до последнего. Единственный способ снизить цены на жилье – это создать альтернативный способ решения жилищного вопроса. Например, создавать нормальное съемное жилье, которое можно снимать долго и на хороших условиях. Или предоставлять гражданам возможность получить участки для строительства индивидуальных домов. Но там должны быть возможности подключения к инженерным сетям и инфраструктура», - сказал Шлеменков.

Он также отметил, что если будет принято решение запретить мусоропроводы в многоквартирных домах, то людям необходимо будет предложить альтернативу.