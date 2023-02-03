СМИ: В Госдуме предложили изменить механизм расчета платы за вывоз мусора

Отмечается, что парламентарий направила свое предложение в Минстрой. Ведомство попросили обязать региональных операторов рассчитывать плату за вывоз мусора с учетом фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли соответствующее решение. Закон позволяет использовать подобный механизм расчета платы за вывоз отходов. Для этого необходимо провести собрание собственников и договориться с мусорным оператором региона.

Эксперты отмечают, что при новой схеме оплаты плата за вывоз для граждан снизится более чем в два раза, юридические лица смогут сэкономить еще больше, указывает телеканал «360». Так, вывоз нескольких контейнеров обойдется торговым центрам намного дешевле, чем вывоз отходов по нормативу с учетом большой площади здания.

