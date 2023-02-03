СМИ: В Госдуме предложили изменить механизм расчета платы за вывоз мусора
Систему расчета платы за вывоз мусора в России могут изменить, прекратив начисление по нормативу и рассчитывая сумму исходя из фактически произведенных отходов. С соответствующей инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишут Известия.
Отмечается, что парламентарий направила свое предложение в Минстрой. Ведомство попросили обязать региональных операторов рассчитывать плату за вывоз мусора с учетом фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли соответствующее решение. Закон позволяет использовать подобный механизм расчета платы за вывоз отходов. Для этого необходимо провести собрание собственников и договориться с мусорным оператором региона.
Эксперты отмечают, что при новой схеме оплаты плата за вывоз для граждан снизится более чем в два раза, юридические лица смогут сэкономить еще больше, указывает телеканал «360». Так, вывоз нескольких контейнеров обойдется торговым центрам намного дешевле, чем вывоз отходов по нормативу с учетом большой площади здания.
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