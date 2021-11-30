Rolling Stone: WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае такого запроса

Мессенджер WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае соответствующего запроса со стороны ведомства. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на документ, опубликованный организацией Propety of the people.



Отмечается, что данные передаются в режиме реального времени. Спецслужбы при наличии ордера могут получить доступ к контактам человека, телефонной книге.

В WhatsApp подтвердили данную информацию, однако указали на то, что доступ к перепискам не предоставляется.

Согласно документу организации, данные спецслужбам предоставляют также iMessage, Viber и ряд других сервисов.





