Rolling Stone: WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае такого запроса

Мессенджер WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае соответствующего запроса со стороны ведомства. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на документ, опубликованный организацией Propety of the people.

Отмечается, что данные передаются в режиме реального времени. Спецслужбы при наличии ордера могут получить доступ к контактам человека, телефонной книге.

В WhatsApp подтвердили данную информацию, однако указали на то, что доступ к перепискам не предоставляется.

Согласно документу организации, данные спецслужбам предоставляют также iMessage, Viber и ряд других сервисов.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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