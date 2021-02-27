В Центре Гамалеи подтвердили эффективность «Спутника V» против новых штаммов коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», изготовленная в России, подтвердила высокую эффективность против новых штаммов COVID-19, том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом заявил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов агентству Reuters 27 февраля.
«Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединенного Королевства и ЮАР», - сказал ученый.
Разработчик вакцины также добавил, что векторные вакцины «подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах» - так считают ученые на основе сделанных наблюдений.
По данным Reuters, результатах исследования будут опубликованы в скором времени.
По словам Логунова, повторное введение вакцины не снижает ее эффективность. Антитела, позволяющие организму распознать аденовирус, который является в вакцине носителем части генетического кода коронавируса, исчезают с 56-го дня после вакцинации. А если бы они сохранялись, это могло бы привести к снижению эффективности вакцины при ее повторном применении, сообщает ТАСС.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удивившейся, что при медленных темпах вакцинации россиян от COVID-19 Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам. Он объяснил, что вакцинация в России проходит с учетом эпидситуации и всех остальных факторов.
«Ужас! Передайте Урсуле, что мы готовы и ей помочь. За рубеж мы передаем производство вакцин. Наши вакцины делают в Венгрии и ряде других государств. Мы исходим из реальной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Там где надо, мы прививаем. В советах мы не нуждаемся в этом плане, тем более от Урсулы. Ее подозрения относительно циничного прагматизма неуместны. Мы проводим вакцинацию с учетом всех факторов, а не только коммерческих. Сейчас идет снижение заболеваемости по причинам, обусловленным, в том числе, комплексом и других мер», - уточнил он.
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