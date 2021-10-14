В ВОЗ допустили утечку коронавируса из лаборатории
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает версию утечки коронавируса из лаборатории. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, все гипотезы должны быть исследованы, путем прозрачного процесса изучения ситуации можно будет выявить причину.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что исследование происхождение вируса важно с точки зрения науки, на это потребуется достаточно времени с учетом ряда препятствующих факторов.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Об этом ранее сообщала газета Telegraph.
Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что вирус, находясь в организме одного человека, может совершать «эволюционные скачки» и многочисленные мутации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru