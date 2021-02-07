Ученые раскрыли «важные улики» в расследовании по COVID-19 в Ухане

О каких именно уликах идет речь, эксперт не рассказал, но отметил, что люди покидали уханьский рынок, который, как считается, счал очагом распространения коронавируса, и оставили доказательства происходившего.

Также, по словам зоолога, они узнали о том, что в Ухане заболевшие COVID-19 были обнаружены до того, как появились больные с явными симптомами. С другой стороны, выявили зараженных, у которых вирус проявлялся как обычная простуда.

Дашак заявил, что эксперты по итогам поездки смогут объяснить происхождение коронавируса.

Ранее профессор Алексей Аграновский в эфире НСН итоги инспекции в Ухань оценил скептически.

«Что касается этой инспекции, то она совершенно формальная. Такая ожидаемая дипломатическая проверка была встречена китайцами должным образом. Если в этой лаборатории хорошая система защиты, может, ее смонтировали к приезду. Людям надо было показать, они показали в наилучшем виде. Прекрасно оборудованная лаборатория по всем стандартам безопасности не исключает человеческого фактора», - отметил вирусолог.

По мнению российского ученого, COVID-19 имеет естественное происхождение, связанное с пищевыми привычками населения Китая.



