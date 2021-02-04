Эксперт ВОЗ не исключил появление коронавируса на рынке в Ухане
Все условия для того, чтобы COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что коронавирус возник именно там, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы ВОЗ от России Владимира Дедкова.
Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Как отметил эксперт, рынок «далек от совершенства». «Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», - сказал Дедков.
Он отметил, что рынок уже не в том состоянии, в котором был, сейчас он закрыт, идет снос, однако даже сейчас можно сделать такой вывод.
Международная группа экспертов ВОЗ, прибывшая в китайский город Ухань, который считается источником распространения COVID-19, получает данные, «которые никто раньше не видел».
Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал входящий в состав команды британский и американский эксперт Питер Дасзак.
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