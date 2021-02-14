Джонсон высказался за ускорение распространения вакцин от коронавируса по миру

Британский премьер-министр Борис Джонсон призовет лидеров стран G7 содействовать распространению вакцин от COVID-19, в том числе в развивающихся странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы кабинета министров.

19 февраля Джонсон проведет виртуальную встречу с лидерами G7, которые обсудят, как ведущие демократии мира могут сотрудничать для обеспечения равноправного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру.