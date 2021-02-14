Джонсон высказался за ускорение распространения вакцин от коронавируса по миру
Британский премьер-министр Борис Джонсон призовет лидеров стран G7 содействовать распространению вакцин от COVID-19, в том числе в развивающихся странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы кабинета министров.
19 февраля Джонсон проведет виртуальную встречу с лидерами G7, которые обсудят, как ведущие демократии мира могут сотрудничать для обеспечения равноправного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру.
Как считает Лондон, проблема распространения препаратов от COVID-19 по миру представляет возможность продемонстрировать эффективность международного сотрудничества.
«Британский» штамм коронавирусной инфекции может быть смертельнее уже известной разновидности вируса, сообщил ранее БорисаДжонсон.
По его словам, высокие показатели смертности, которые демонстрирует Великобритания, дают основания предполагать, что причиной этого стал обнаруженный ранее новый штамм коронавируса.
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