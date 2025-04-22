Россиянам предрекли рост цен на гаджеты с конца апреля
В России рухнули цены на гаджеты, однако уже в конце апреля они вновь поползут вверх, сказал НСН Валентин Петухов.
Сильнее всего в России подешевели ноутбуки, однако смартфоны тоже достаточно сильно потеряли в цене, рассказал в эфире НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Цены на электронику в России обрушились на 20% на фоне укрепления рубля, сообщают «Известия». Максимальное падение зафиксировано в сегменте ноутбуков. В среднем цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%. Петухов рекомендовал россиянам поторопиться с покупкой гаджетов, пока цены не поползли вверх.
«Ноутбуки подешевели сильнее всего из электроники, потому что это не самая ликвидная позиция в конце учебного года. Эти девайсы покупаются под конкретные задачи учащимися. Обычно ноутбуки покупают в сентябре и конце года. Сейчас происходит охлаждение интереса, снижение спроса и укрепление рубля – все это повлияло на линейку технических товаров. В конце апреля все закроют налоговые отчетности, заплатят налоги и начнут покупать доллар, он, скорее всего, начнет расти, цены на технику также поползут вверх. Это старая добрая традиция, когда цены падают с задержкой, а растут достаточно быстро. В этой связи, если у кого-то есть желание приобрести что-то из гаджетов по хорошей цене, то стоит поторопиться, чтобы успеть до конца апреля», - сказал собеседник НСН.
По его словам, одним из самых дешевых новых смартфонов является iPhone 16.
«Цены на смартфоны тоже достаточно сильно просели в силу того, что это наоборот достаточно активно продаваемый товар, и никто его не складирует и хранит. То, что закупалось по дорогому доллару, чуть медленнее реализуется, но за последние годы и ритейл, и в целом рынок научились не забивать стоки и очень быстро реагировать по ситуации. Так как на складах, как правило, не скапливается большое количество устройств, реакция на курсы валют достаточно быстрая. Из смартфонов сильнее всего в цене потерял iPhone. Если сравнить его с такими конкурентами, как Galaxy S25 или Xiaomi 15, получается iPhone 16 – самая дешевая версия телефона из новинок», - отметил эксперт.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил в разговоре с НСН, что многие россияне выбирают смартфоны Apple, так как являются фанатами их «операционки» и уникальных фишек.
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