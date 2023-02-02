Приём заявлений на загранпаспорта нового образца остановлен в РФ
В России на время прекращен прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового образца с электронным носителем со сроком действия 10 лет. Об этом проинформировал портал «Госуслуги».
В разъяснении говорится, что при подаче соответствующего заявления через интернет-ресурс, необходимо дождаться ответа и действовать в соответствии с инструкцией. В случае, если заявление подавалось через многофункциональный центр, придётся обратиться в подразделение по вопросам миграции в данном МФЦ.
В свою очередь в Гознаке пояснили, что в связи с увеличенным объемом заявок на персонализацию загранпаспортов, значительно выросла потребность в микросхемах, необходимых для встраивания в бланк удостоверения личности.
Как рассказали на госпредприятии, сейчас производитель этих микроэлектронных устройств перенастраивает оборудование и проводит оптимизацию технологических процессов.
Делается это как раз для того, чтобы в дальнейшем отвечать увеличившемуся спросу на чипы. В Гознаке пообещали восстановить нормальный процесс оформления загранпаспортов в течение месяца.
Как отмечает НСН, ранее в МВД опровергли сообщения о якобы нехватке принтеров для печати внутренних паспортов граждан России.
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