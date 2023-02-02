Приём заявлений на загранпаспорта нового образца остановлен в РФ

В России на время прекращен прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового образца с электронным носителем со сроком действия 10 лет. Об этом проинформировал портал «Госуслуги».

В разъяснении говорится, что при подаче соответствующего заявления через интернет-ресурс, необходимо дождаться ответа и действовать в соответствии с инструкцией. В случае, если заявление подавалось через многофункциональный центр, придётся обратиться в подразделение по вопросам миграции в данном МФЦ.

В свою очередь в Гознаке пояснили, что в связи с увеличенным объемом заявок на персонализацию загранпаспортов, значительно выросла потребность в микросхемах, необходимых для встраивания в бланк удостоверения личности.