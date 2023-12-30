СМИ: В Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

Работу новой структуры могут запустить уже в апреле 2024 года. Центр создадут на базе Национального института информатики в Токио, работающего под эгидой Минобразования Японии.

Планируется, что организация будет сотрудничать с компаниями-разработчиками из сферы ИИ и предоставлять им итоги своих исследований. Работа центра будет направлена в первую очередь на предотвращение использования ИИ-технологий для распространения ложной информации и нарушения авторских прав.

Между тем российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

