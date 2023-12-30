СМИ: В Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

Новый исследовательский центр, который будет изучать связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) потенциальные риски, появится в Японии, решение приняло правительство страны. Об этом пишет газета Yomiuri.

СМИ: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека

Работу новой структуры могут запустить уже в апреле 2024 года. Центр создадут на базе Национального института информатики в Токио, работающего под эгидой Минобразования Японии.

Планируется, что организация будет сотрудничать с компаниями-разработчиками из сферы ИИ и предоставлять им итоги своих исследований. Работа центра будет направлена в первую очередь на предотвращение использования ИИ-технологий для распространения ложной информации и нарушения авторских прав.

Между тем российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать способы выявления недостоверных данных, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры