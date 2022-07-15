Суд в Петербурге зарегистрировал административное дело против Шевчука
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении певца, лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Административное дело касается публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
30 мая Дзержинский суд Петербурга уже возвращал материалы по Юрию Шевчуку. Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.
Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук перенес свой концерт в Москве на год. Группы должна была выступить 10 июня.
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