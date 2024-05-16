Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед налоговой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед налоговой, передает РБК.
Ранее СМИ сообщили о том, что Шнуров задолжал Федеральной налоговой службе свыше 4,5 миллиона рублей.
Музыкант заявил, что все налоги оплачивает в срок, а представленный СМИ скриншот несет в себе устаревшую информацию.
Шнуров также задался вопросом, как скриншот его личного кабинета попал в руки журналистов.
Ранее стало известно, что глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск против Сергея Шнурова, обвинив музыканта в пропаганде «асоциального образа жизни и неуважения к обществу». Соответствующее заявление было размещено на портале судов общей юрисдикции Москвы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru