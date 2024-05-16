Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед налоговой

Ранее СМИ сообщили о том, что Шнуров задолжал Федеральной налоговой службе свыше 4,5 миллиона рублей.

Музыкант заявил, что все налоги оплачивает в срок, а представленный СМИ скриншот несет в себе устаревшую информацию.

Шнуров также задался вопросом, как скриншот его личного кабинета попал в руки журналистов.

Ранее стало известно, что глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск против Сергея Шнурова, обвинив музыканта в пропаганде «асоциального образа жизни и неуважения к обществу». Соответствующее заявление было размещено на портале судов общей юрисдикции Москвы, напоминает RT.

