СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров задолжал Федеральной налоговой службе свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, музыкант зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основные виды его деятельности — исполнительское искусство, кино, видео и ТВ-программы, радиовещание, реклама, организация развлечений. При этом ранее на Шнурова было записано шесть обществ с ограниченной ответственностью, из состава которых он вышел.

«На днях Шнурову пришла весточка от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля», — пишет Mash.

Ранее стало известно, что глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск против Сергей Шнурова, обвинив музыканта в пропаганде «асоциального образа жизни и неуважения к обществу». Соответствующее заявление было размещено на портале судов общей юрисдикции Москвы, напоминает Ura.ru.

