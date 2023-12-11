«Пять городов!»: «Ночные снайперы» анонсировали акустические концерты в январе

Во время беседы с поклонниками Арбенина также поделилась, что хотела бы каждый месяц играть в самом красивом театре нового города. Зал своими аплодисментами дал старт фильму-концерту. Зрителя очаровывали моменты, когда Диана Арбенина в комнате подпевала Диане Арбениной на экране и комментировала происходящее в фильме.



«Ты на сцене - абсолютно не ты. Я говорю про себя на сцене в третьем лице. Вы можете смеяться, это может выглядеть со стороны забавно, но мне вот так удобно. Я не ассоциирую себя обычную с собой же на сцене, для меня сейчас поет какая-то девушка», - комментировала кадры Диана.



Артистка также вспомнила, как в 2000-х годах на фестивале «Наши в городе» она попала в комичную ситуацию. Во время выступления «Ночных снайперов» планировалось исполнить трюк: солистка должна была пролететь над зрительным залом на тросе, но что-то пошло не так, и она зависла над зрителями. Певица рассказала эту историю пришедшим на квартирник гостям, громко посмеялась и сравнила свой тогдашний образ с Карлсоном из мультфильма.

В середине ноября вышел фильм-концерт «Ночных Снайперов», посвященный 30-летию коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако, по заявлению представителей Арбениной, со стриминговым сервисом, на котором была представлена кинолента, вышли разногласия. Как утверждает сторона артистки, им пришлось изъять фильм с платформы, так как онлайн-кинотеатр отказался рекламировать картину.

