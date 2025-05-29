Почему МакSим не дали выступить в Кремле с дочерью-гимнасткой

Он также рассказал, что в этом году фестиваль подтвердил статус международного.

«В этом году отмечается 100-летие со дня рождения композитора Шаинского, моего отца. В этом году фестиваль существенно расширил свои географические границы. Мы подтвердили статус международного фестиваля, так как мы совершили свою первую заграничную поездку в Минск и провели отборочный этап фестиваля в консерватории в Баку, где учился мой отец. В Кремлевском дворце ожидаем выступления финалистов, в том числе и из Белоруссии. Кроме того, зрителей порадуют известные артисты разных поколений, такие как Лев Лещенко, Жасмин, Марина Девятова, Миша Марвин, певица Ханна, Султан Лагучев и многие другие», - заключил Шаинский.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью НСН признался, что с удовольствием бы отдыхал дома, если бы не был настолько востребованным артистом.

