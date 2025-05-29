Почему МакSим не дали выступить в Кремле с дочерью-гимнасткой
Генпродюсер «Шаинский фест - 2025» Вячеслав Шаинский заявил НСН, что выступление МакSим и ее дочери сорвалось из-за решения Кремлевского дворца.
Генеральный продюсер «Шаинский фест - 2025» Вячеслав Шаинский рассказал НСН о причинах отмены первого совместного выступления певицы МакSим (Марина Максимова) и ее 10-летней дочки Маши на сцене Кремлевского дворца 31 мая.
Дочь МакSим занимается воздушной гимнастикой и давно мечтала выступить с мамой на одной сцене. По информации Mash, Маша 2,5 месяца почти каждый день репетировала номер, однако он оказался слишком опасным: из-за отсутствия страховки и невозможности ее внедрить организаторы не разрешили Маше выступать, после чего и сама МакSим отказалась от концерта. Шаинский назвал Кремлевский дворец очень сложной площадкой в плане организации мероприятий.
«Нам очень жаль, что такая ситуация произошла, потому что это был бы потрясающий номер. Дело в том, что у МакSим очень талантливая дочь Маша, которая занимается воздушной гимнастикой. Когда мы договаривались о выступлении МакSим, то она предложила, чтобы вместе с ней выступила ее дочь в роли воздушной гимнастки с трюками на полотнах, которые подвешиваются к потолку. Я лично бывал на репетициях, видел видео с этих репетиций, это выглядит очень круто. Думаю, для зрителей Кремлевского дворца это был бы удивительный номер. Мы планировали, чтобы этот номер исполнялся под песню «Ожившая кукла». К сожалению, Кремлевский дворец – это очень сложная площадка, и любые действия должны согласовываться руководством Кремля. Для этого проводится несколько технических совещаний, одно генеральное, где каждый номер разбирают по кусочкам. Это коснулось и номера «Ожившая кукла». Нам сначала сказали, что будет сложно договориться, а в конце концов заявили, что воздушная гимнастика невозможна для ребенка, не достигавшего возраста 16 лет. Основная причина, по которой номер не допустили, заключалась в том, что все эти трюки делаются без какой-либо страховки», - объяснил Шаинский.
По его словам, в случае допуска номера зрители были бы в восторге. Шаинский также выразил надежду на, что организаторам фестиваля удалось сохранить хорошие отношения с МакSим и ее дочерью
«Я был в хорошем смысле потрясен мастерством девочки, когда присутствовал на репетиции, потому что она забирается на пятиметровую высоту, с помощью этих лент падает вниз головой, держась только ногами. Это суперэффект, но я могу понять опасения Кремлевского дворца. Я уверен, что Маша расстроилась. Будь я на ее месте, я бы тоже расстроился! Видно, что девочка горит своим делом, обожает занятия воздушной гимнастикой. На репетиции казалось, что ее просто не оттащить от этих полотен. Я прекрасно понимаю, что она хотела продемонстрировать широкой публике свои умения, тем более впервые выйдя на сцену вместе с мамой в Кремлевском дворце. Когда такие планы отменяются, любой человек – и ребенок, и взрослый – расстроится. Я надеюсь, что мы все-таки сохранили хорошие и теплые отношения. Мы договорились о том, что возможно вместе с Машей снимем клип на эту песню», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что в этом году фестиваль подтвердил статус международного.
«В этом году отмечается 100-летие со дня рождения композитора Шаинского, моего отца. В этом году фестиваль существенно расширил свои географические границы. Мы подтвердили статус международного фестиваля, так как мы совершили свою первую заграничную поездку в Минск и провели отборочный этап фестиваля в консерватории в Баку, где учился мой отец. В Кремлевском дворце ожидаем выступления финалистов, в том числе и из Белоруссии. Кроме того, зрителей порадуют известные артисты разных поколений, такие как Лев Лещенко, Жасмин, Марина Девятова, Миша Марвин, певица Ханна, Султан Лагучев и многие другие», - заключил Шаинский.
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью НСН признался, что с удовольствием бы отдыхал дома, если бы не был настолько востребованным артистом.
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