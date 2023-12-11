Бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top продали на аукционе за почти $400 тысяч
Гитару умершего участника ZZ Top Дасти Хилла продали на аукционе за 393 тысяч 700 долларов, пишет Classic Rock.
Таким образом эта гитара стала вторым самым дорогим бас-инструментом, реализованном на аукционе. Butterscotch Fender Precision 1953 года выпуска использовалась музыкантом и в студии, и на сцене.
Самой дорогой бас-гитарой, проданной на аукционе, стал инструмент Пола Маккартни. Его Yamaha BB1200 ушла с молотка за 471 тысячу 900 долларов. На третьем месте по стоимости оказалась гитара Fender Mustang Билла Уаймана из The Rolling Stones, ее продали за 384 тысячи долларов.
В июле на аукционе Sotheby's продали кольцо рэпера Тупака Шакура за более чем миллион долларов, передает RT.
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- Бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top продали на аукционе за почти $400 тысяч
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru