Бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top продали на аукционе за почти $400 тысяч

Таким образом эта гитара стала вторым самым дорогим бас-инструментом, реализованном на аукционе. Butterscotch Fender Precision 1953 года выпуска использовалась музыкантом и в студии, и на сцене.

Самой дорогой бас-гитарой, проданной на аукционе, стал инструмент Пола Маккартни. Его Yamaha BB1200 ушла с молотка за 471 тысячу 900 долларов. На третьем месте по стоимости оказалась гитара Fender Mustang Билла Уаймана из The Rolling Stones, ее продали за 384 тысячи долларов.

В июле на аукционе Sotheby's продали кольцо рэпера Тупака Шакура за более чем миллион долларов, передает RT.

