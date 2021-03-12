Оргкомитет «Грэмии» обвиняют в коррупции
14 марта в США состоится самое ожидаемое музыкальное событие – выручение премии «Грэмми». Однако, премию уже сопровождают скандалы: популярные артисты заявляют о бойкоте премии и коррупции в оргкомитете.
Певец The Weekend объявил о бойкоте премии «Грэмми». В этом году его альбом «After Hours» имеет большой коммерческий успех: треки с пластинки не покидают главные чарты Billboard.
Но несмотря на это, премия не пригласила музыканта ни как гостя, ни как выступающего, а также не включила его в список номинированных артистов.
В ответ The Weekend и его менеджмент сначала обвинили «Грэмми» в коррупции, а затем артист и вовсе заявил о бойкоте одного из главных музыкальных событий.
Подобная история с «Грэмми» происходит не впервые. В разные годы о своем бойкоте премии заявляли Дрейк, Канье Уэст, Фиона Эппл, одним из последних «нет на 100 миллионов лет вперед» премии сказал рэпер Эминем.
В большом интервью он откровенно высказался об организаторах и оргкомитете премии, назвав их «кровопийцами». «Они высасывают кровь из артиста пока работают с ним. И так каждый год!» - сказал музыкант.
Свое недовольство премией он объяснил тем, что не понимает, кому вручаются награды. По его мнению, статуэтки получают малоизвестные музыканты, не имеющие коммерческого успеха и не сделавшие никакого вклада в музыку, в то время как среди номинантов зачастую представлены большие артисты.
Он подверг критике и голосование, по итогам которого называются победители в номинациях «Грэмми». «Это же ненастоящее голосование. Они дают премию тому, кому хотят дать премию, своим «дорогушам»», - говорит Эминем.
Рэпер убежден, что люди, занимающиеся приглашением артистов на премию, «заманивают их тем, что, возможно, им что-то там вручат». «Вот уверен, что они так и сказали Бейонсе, чтобы она пришла», - поделился музыкант.
В этом году Бейонсе представлена сразу в девяти номинациях «Грэмми» и уже известно, что певица будет выступать на церемонии вручения, которая состоится 14 марта.
Стоит отметить, что у самого Эминема в общей сложности 15 «Грэмми». С 2000 и по 2015 год он не раз номинировался, выступал и получал награды. И вот недавно попросил его больше не приглашать и не включать в списки претендентов на премию.
Телеканал CBS будет вести трансляцию 63 церемонию вручения премии «Грэмми», в которой представлены музыканты в 83 номинациях.
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