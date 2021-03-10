Группа Imagine Dragons и певец The Weeknd борются за новый рекорд
Певец The Weeknd с песней «Blinding Lights» остаётся в первой десятке хит-парада Billboard Hot 100 уже на протяжении 52 недель.
Трек также установил рекорд по пребыванию в пятерке лучших песен чарта, где он находился 43 недели подряд. Об этом пишет издание Variety.
С момента же самого релиза – песня была выпущена в 2019 году - «Blinding Lights» в общей сложности находится в чарте Billboard 65 недель.
Как отмечает издание, The Weeknd с песней «Blinding Lights» имеет все шансы побить рекорд, установленный группой Imagine Dragons и их песней «Radioactive». Они провели в Billboard Hot 100 87 недель.
Интересно, что в российском Топ-100 чарте по версии Apple Music «Blinding Lights» занимает лишь 46 строчку хит-парада.
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