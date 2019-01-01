Организаторы «Нашествия» пообещали расширить площадку фестиваля

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва рассказала, что в планах организаторов расширить территорию фестиваля.

«Мы серьезно задумываемся, чтобы расширять площадку фестиваля, сейчас пока это на уровне идей. Хочется расти, будем расширяться», - заявила она.

Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев на предложение журналистов о расширении фан-зоны, так как билеты туда были раскуплены полностью, и многим не хватило, заявил, что одну только фан-зону расширять было бы нечестно по отношению к посетителям, которые купят билеты в общую зону.