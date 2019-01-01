Организаторы «Нашествия» пообещали расширить площадку фестиваля
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция организаторов Главного приключения Года, на которой подводятся итоги юбилейного фестиваля.
Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва рассказала, что в планах организаторов расширить территорию фестиваля.
«Мы серьезно задумываемся, чтобы расширять площадку фестиваля, сейчас пока это на уровне идей. Хочется расти, будем расширяться», - заявила она.
Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев на предложение журналистов о расширении фан-зоны, так как билеты туда были раскуплены полностью, и многим не хватило, заявил, что одну только фан-зону расширять было бы нечестно по отношению к посетителям, которые купят билеты в общую зону.
«Мы можем увеличить фан-зону, но, скорее всего, общая зона не обрадуется, если фан будет начинаться у главного входа. То, что какие-то категории билетов заканчиваются – это нормальное явление для большого мероприятия. Не надо сидеть дома и ждать, какая там будет погода. Теперь так не получится. Теперь нужно покупать без оглядки на погоду», - посоветовал он.
Ранее генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала о приоритетах в организации крупнейшего фестиваля в стране. Она отметила, что организаторы не гонятся за рекордами посещаемости, им важен в первую очередь комфорт посетителей и гостей.
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