«Не только талант»: Серябкина назвала составляющие успеха артиста
Каким-то артистам необходим творческий отпуск, а каким-то он категорически противопоказан, заявила НСН Ольга Серябкина.
Если таланта не хватает для 100% успеха, то надо использовать другие инструменты продвижения артиста, сказала корреспонденту НСН экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.
«Успех - это 100% круг, который нужно заполнять инструментами продвижения: часть - талант, часть - деньги, часть - команда, часть - материал. Если таланта 20%, значит нужно сделать так, чтобы другие инструменты заполнили оставшиеся 80%», - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
Говоря о возвращении на сцену Народного артиста России Валерия Леонтьева, Серябкина отметила, что каким-то артистам творческий отпуск идет на пользу.
«У каждого артиста своя формула: кому-то нужно в творческий отпуск, а кому-то категорически нельзя», - подчеркнула певица.
Ранее гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в пресс-центре НСН заявил, что появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм.
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