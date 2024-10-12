«Не только талант»: Серябкина назвала составляющие успеха артиста

Каким-то артистам необходим творческий отпуск, а каким-то он категорически противопоказан, заявила НСН Ольга Серябкина.

Если таланта не хватает для 100% успеха, то надо использовать другие инструменты продвижения артиста, сказала корреспонденту НСН экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.

Перед матчем за Суперкубок России выступят Dj Smash и Ольга Серябкина
«Успех - это 100% круг, который нужно заполнять инструментами продвижения: часть - талант, часть - деньги, часть - команда, часть - материал. Если таланта 20%, значит нужно сделать так, чтобы другие инструменты заполнили оставшиеся 80%», - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.

Говоря о возвращении на сцену Народного артиста России Валерия Леонтьева, Серябкина отметила, что каким-то артистам творческий отпуск идет на пользу.

«У каждого артиста своя формула: кому-то нужно в творческий отпуск, а кому-то категорически нельзя», - подчеркнула певица.

Ранее гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в пресс-центре НСН заявил, что появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры