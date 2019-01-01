Не меняли хулигана на Луиса Корвалана. Организаторы об участии Роскосмоса в «Нашествии» вместо Минобороны
Роскосмос органично вписался в юбилейный, 20 фестиваль «Нашествие», который проходил четыре дня на поле в Большом Завидов, Тверской области. Появление нового партнера вместо Минобороны у Главного приключения года вызвало неподдельный интерес публики. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Нашествия-2019» рассказал медиадиректор фестиваля, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв.
«Мы не меняли хулигана на Луиса Корвалана. Не стояла задача заменить Минобороны. Фестиваль открыт, мы каждый год ищем какие-то новые формы, какие-то фишки.
История с Роскосмосом, это не замена, а параллельная история. Просто искали на 20-летие фестиваля необычную коллаборацию, интересного партнёра, он пришёл на «Нашествие», и мы этому очень рады. Зона Роскосмоса стала одной из самых посещаемых немузыкальных площадок «Нашествия-2019», - отметил медиадиректор фестиваля.
Во время «Нашествия-2019» участников и гостей фестиваля приветствовали с орбиты российские космонавты в ходе прямого сеанса с международной космической станцией. Кроме того, зрители наблюдали в прямом эфире старт с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13».
Роскосмос также обнародовал фотографию флешмоба, который был проведен в заключительный день «Нашествия». Сотни гостей в честь юбилея сформировали огромную римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетний юбилей Главного приключения года. Этот момент зафиксировал спутник, который пролетал над полем фестиваля в Тверской области.
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