Не меняли хулигана на Луиса Корвалана. Организаторы об участии Роскосмоса в «Нашествии» вместо Минобороны

История с Роскосмосом, это не замена, а параллельная история. Просто искали на 20-летие фестиваля необычную коллаборацию, интересного партнёра, он пришёл на «Нашествие», и мы этому очень рады. Зона Роскосмоса стала одной из самых посещаемых немузыкальных площадок «Нашествия-2019», - отметил медиадиректор фестиваля.

Во время «Нашествия-2019» участников и гостей фестиваля приветствовали с орбиты российские космонавты в ходе прямого сеанса с международной космической станцией. Кроме того, зрители наблюдали в прямом эфире старт с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13».

Роскосмос также обнародовал фотографию флешмоба, который был проведен в заключительный день «Нашествия». Сотни гостей в честь юбилея сформировали огромную римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетний юбилей Главного приключения года. Этот момент зафиксировал спутник, который пролетал над полем фестиваля в Тверской области.

