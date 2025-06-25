От двух концертов Басты в «Лужниках» ждут новый рекорд посещаемости в Москве
Билеты на Басту покупают тысячами в день, а стратегия «Газгольдера» рискнувшего организовать два концерта в «Лужниках», абсолютно выверенная, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Рэпер Баста сможет дважды собрать полные «Лужники», при этом имя артиста важнее стратегии продажи билетов, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
У Басты запланировано два подряд концерта в «Лужниках» 27 и 28 июня. По данным билетных операторов, на сегодняшний день в продаже доступны около тысячи билетов на первый концерт и порядка трех тысяч – на второй при том, что этот стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Финкельштейн отметил, что дело здесь не в дозированных «вбросах» билетов, пообещав «солд-ауты» на обоих выступлениях.
«Я хорошо знаком с ситуацией с продажей билетов, это аншлаг. Это просто последние билеты, которые докупают уже по другим ценам. Безусловно, все эти билеты будут проданы, поскольку количество продаваемых билетов исчисляется тысячами в день. Конечно, билеты добавляются, но sold out будет точно. Наверное, будет побит рекорд посещаемости концертов в Москве», - подчеркнул Финкельштейн.
При этом он объяснил, чем отличались продажи на Басту и Полину Гагарину, у которой в прошлом году возникли проблемы с заполнением «Лужников» зрителями.
«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта - это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". Такие компании приучают людей покупать билеты заранее, тогда они не будут переплачивать. Поэтому стратегия правильная, это будут абсолютно точно мега-аншлаги, "Газгольдер" молодец. Полина Гагарина - очень крепкий артист, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ранее рассказал «Радиоточке НСН», как собрал на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей и попал в Книгу рекордов России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как не получить штраф за картинку в интернете
- Дмитрий Певцов вернется на экраны в сериале «Фулл Хаус»
- Россиян предупредили о подорожании импортных фруктов
- Страны НАТО утвердили повышение военных расходов
- Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница заявила, что не ставила себе такую цель
- Певица Алена Войская выступит в рамках проекта «Джаз на воде»
- Рогозин решил не отправлять на СВО пошутивших про него КВНщиков
- Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
- В Госдуме предложили новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ
- Армия России освободила Ялту в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru