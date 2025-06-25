У Басты запланировано два подряд концерта в «Лужниках» 27 и 28 июня. По данным билетных операторов, на сегодняшний день в продаже доступны около тысячи билетов на первый концерт и порядка трех тысяч – на второй при том, что этот стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Финкельштейн отметил, что дело здесь не в дозированных «вбросах» билетов, пообещав «солд-ауты» на обоих выступлениях.



«Я хорошо знаком с ситуацией с продажей билетов, это аншлаг. Это просто последние билеты, которые докупают уже по другим ценам. Безусловно, все эти билеты будут проданы, поскольку количество продаваемых билетов исчисляется тысячами в день. Конечно, билеты добавляются, но sold out будет точно. Наверное, будет побит рекорд посещаемости концертов в Москве», - подчеркнул Финкельштейн.

При этом он объяснил, чем отличались продажи на Басту и Полину Гагарину, у которой в прошлом году возникли проблемы с заполнением «Лужников» зрителями.