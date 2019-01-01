Солнце не при чем. Продюсер рассказал, кто создает погоду на «НАШЕСТВИИ»
Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев рассказал НСН, как удалось преодолеть капризы погоды на музыкальных площадках.
На пресс-конференции организаторов главного музыкального события года продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев рассказал, как создавали площадку мероприятия.
«Мы научились бороться с грязью. Дело не в погоде, а в труде очень большого количества людей и огромного количества техники. Если бы вы видели, какое масштабное строительство идет уже на последнем этапе! В соцсетях можно посмотреть, как выглядела площадка еще неделю назад. Мы находимся в полях, тем не менее, большинство зон сухие. Солнышко выходит – мы просыхаем абсолютно. Это все – труд многих людей и опыт, накопленный с годами проведения фестиваля», - Андрей Матвеев.
Ранее Андрей Матвеев в эфире НСН поделился воспоминаниями об организации первого «НАШЕСТВИЯ».
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