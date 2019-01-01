Солнце не при чем. Продюсер рассказал, кто создает погоду на «НАШЕСТВИИ»

На пресс-конференции организаторов главного музыкального события года продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев рассказал, как создавали площадку мероприятия.

«Мы научились бороться с грязью. Дело не в погоде, а в труде очень большого количества людей и огромного количества техники. Если бы вы видели, какое масштабное строительство идет уже на последнем этапе! В соцсетях можно посмотреть, как выглядела площадка еще неделю назад. Мы находимся в полях, тем не менее, большинство зон сухие. Солнышко выходит – мы просыхаем абсолютно. Это все – труд многих людей и опыт, накопленный с годами проведения фестиваля», - Андрей Матвеев.

Ранее Андрей Матвеев в эфире НСН поделился воспоминаниями об организации первого «НАШЕСТВИЯ».



