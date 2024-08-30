Автографы музыкантов «Арии» украсят их новый винил

Музыканты рок-группы «Ария» рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие».

Таким образом, на каждой выпущенной пластинке будут красоваться автографы рок-музыкантов. Об этом артисты рассказали в ходе посещения единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн».

По словам музыкантов, они планировали уместить новый концертный альбом на три пластинки, однако его объемы оказались больше ожидаемых, поэтому артисты приняли решение выпускать дополнительный, четвертый винил. Однако одна сторона пластинки оказалась пустой. Тогда представители «Ультра Продакшн» предложили на этой стороне и разместить автографы артистов.

Видео посещения музыкантами завода Мультимедиа Холдинга публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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