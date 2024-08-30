Автографы музыкантов «Арии» украсят их новый винил

Музыканты рок-группы «Ария» рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие».

Таким образом, на каждой выпущенной пластинке будут красоваться автографы рок-музыкантов. Об этом артисты рассказали в ходе посещения единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн».