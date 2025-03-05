Певица Анастасия Лютова откроет мартовскую серию концертов «Джаза на воде»
Певица Анастасия Лютова в четверг, 6 марта, выступит с концертом в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.
Мероприятие пройдет на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал», которая курсирует по Москва-реке.
Анастасия Лютова – одна из ярких певиц современной российской джазовой сцены. В 2019 году Анастасия со своим коллективом «Лютый бэнд» выпустила дебютный альбом «Some like it jazz» на ведущем джазовом лейбле Venus Records в Японии, став не только первым российским джазовым исполнителем на знаменитом лейбле, но и первым артистом из России, украсившим обложку уважаемого журнала «Jazz Perspective». Анастасия - лауреат международных конкурсов, среди которых «Gnesin jazz», «Рояль в джазе», «Jazz birds», была отмечена премией Радио JAZZ 98.1 FM в номинациях «Открытие Года» и «Релиз года».
«Я приглашаю вас на незабываемый вечер – «Джаз на воде». Вместе с вами мы совершим самый настоящий Джазовый круиз с нашими любимыми джазовыми композициями, которые уверена понравятся и вам. Вас ждет невероятное музыкальное погружение» - сказала артистка.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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