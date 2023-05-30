Финалист Академии Кормухиной назвал главные навыки музыканта
Финалист прошлогоднего проекта Академии Кормухиной Артем Галанов в пресс-центре НСН рассказал о важных навыках начинающего музыканта.
Финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артём Галанов в пресс-центре НСН рассказал о полезных навыках, которые нужно развивать начинающим музыкантам.
«Несмотря на свои эмоции, настроения, желания нужно садиться и работать. Это важный навык. Еще могу сказать, что нельзя бросаться с первым же текстом, первой же песней вперед. Нужно посидеть, подумать, доработать», - отметил музыкант.
«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе, передает «Радиоточка НСН».
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