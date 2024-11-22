«Была в шоке!»: Певица, которую защищал Лазарев, объяснила скандал на вокальном шоу
Певица Дарья Храмова заявила НСН, что на вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!" глава жюри Сергей Лазарев поверг ее в шок, эмоционально защищая от фонатра Льва Рудина.
Солистка группы «Непара» Дарья Храмова сообщила спецкору НСН, что была шокирована ситуацией, которая произошла на съемках спецвыпуска шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором она приняла участие.
Фониатр Лев Рудин стал единственным из сотни экспертов, который не поддержал выступление Дарьи Храмовой. Тогда председатель жюри Сергей Лазарев перепрыгнул через два яруса экспертной стены и сам проголосовал от лица Рудина. Храмова заявила, что в этой ситуации все представители жюри отстаивали свои интересы приемлемым для себя способом.
«Конечно, это все было очень драматично накалено. Я, находясь там, вообще не поняла, что происходит, сидела и рассказывала ребятам свою историю про какой-то концерт. Наблюдая то, что происходило, мы с другими участниками сидели в полном шоке. Но, как выяснилось, шестой сезон богат на страсти. На мой взгляд, всему виной эмоциональность Сергея Лазарева, который слишком сильно стал переживать за участников. Видно, уже к шестому сезону он понял, что если ничего не сделает – ничего не изменится. Случилось то, что случилось. Классно, что все отстаивают свои интересы ровно так, как им это кажется правильным», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, песню от Игоря Крутого, которую она получила в подарок по итогу участия в шоу, певица выпустит в начале декабря.
«Я участвовала в спецвыпуске с Игорем Крутым. На кону стояла песня от самого большого композитора в нашей стране, как я могла от этого отказаться? Мне как человеку, который хочет развиваться в том числе сольно, важно, чтобы у меня были хорошие песни. Эта композиция уже прозвучала в Государственном Кремлевском дворце на юбилейном концерте Игоря Крутого. Телеверсия будет 6 декабря, после всех и ждет сюрприз», - сообщила она.
Как добавила Храмова, активно продолжается и работа в коллективе «Непара». Группа планирует представить новую программу 1 марта 2025 года.
«В VEGAS City Hall будет наш большой концерт. Там можно будет услышать несколько премьер, Александр представит сюрприз, но какой, мы пока не раскроем. Я тоже буду не без подарочка. Будет интересно: новая программа и приглашенные гости», - заинтриговала солистка группы.
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа рассказал «Радиоточке НСН», что новый музыкальный материал будет звучать также мощно и могуче, как известные хиты коллектива.
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