«Была в шоке!»: Певица, которую защищал Лазарев, объяснила скандал на вокальном шоу

Фониатр Лев Рудин стал единственным из сотни экспертов, который не поддержал выступление Дарьи Храмовой. Тогда председатель жюри Сергей Лазарев перепрыгнул через два яруса экспертной стены и сам проголосовал от лица Рудина. Храмова заявила, что в этой ситуации все представители жюри отстаивали свои интересы приемлемым для себя способом.

«Конечно, это все было очень драматично накалено. Я, находясь там, вообще не поняла, что происходит, сидела и рассказывала ребятам свою историю про какой-то концерт. Наблюдая то, что происходило, мы с другими участниками сидели в полном шоке. Но, как выяснилось, шестой сезон богат на страсти. На мой взгляд, всему виной эмоциональность Сергея Лазарева, который слишком сильно стал переживать за участников. Видно, уже к шестому сезону он понял, что если ничего не сделает – ничего не изменится. Случилось то, что случилось. Классно, что все отстаивают свои интересы ровно так, как им это кажется правильным», - рассказала она.

По словам собеседницы НСН, песню от Игоря Крутого, которую она получила в подарок по итогу участия в шоу, певица выпустит в начале декабря.

«Я участвовала в спецвыпуске с Игорем Крутым. На кону стояла песня от самого большого композитора в нашей стране, как я могла от этого отказаться? Мне как человеку, который хочет развиваться в том числе сольно, важно, чтобы у меня были хорошие песни. Эта композиция уже прозвучала в Государственном Кремлевском дворце на юбилейном концерте Игоря Крутого. Телеверсия будет 6 декабря, после всех и ждет сюрприз», - сообщила она.