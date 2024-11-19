«Не срежиссировано!»: Эксперт жюри «Ну-ка, все вместе!» о скандале на шоу

Ранее разгорелся скандал на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». В состав членов жюри входят 100 экспертов: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели, музыкальные блогеры и люди других профессий, которые разбираются в музыке. Голосуя за участника, они нажимают кнопку и встают в ходе его выступления.

Фониатр Лев Рудин стал единственным членом жюри, который не поддержал одного из конкурсантов, тогда председатель сотни Сергей Лазарев сам проголосовал от лица эксперта. Позже на поведение фониатра отреагировал и ведущий проекта Николай Басков, который, обращаясь к Рудину, в грубой форме попросил его уйти. Влади уточнил, что фониатр не впервые так ведет себя на голосовании, при этом никогда не может объяснить, чем именно его не устроило выступление.

«Ни разу за историю шоу не было срежиссированного эпизода. Видел фрагмент, который гуляет в интернете. В том, что Николай озвучил в своей эмоциональной речи, есть суть. Из сезона в сезон Лев Борисович принципиально выступает против, когда 98 или 99 экспертов голосуют за. Не знаю, что это, стратегия поведения или личные качества. Были прецеденты, когда он оставался сидеть, при этом приводил очень расплывчатые и личные доводы. На мой взгляд, они с профессиональным судейством не соотносятся. Мы должны отсекать личное, объективно оценивать, но у него, видимо, это не получается. Такие эпизоды накапливались, что и спровоцировало реакцию», - заявил он.