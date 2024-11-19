«Не срежиссировано!»: Эксперт жюри «Ну-ка, все вместе!» о скандале на шоу
Председатель жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев готов обсуждать выступления участников, однако не все эксперты способны аргументированно представить профессиональное мнение, рассказал НСН Олег Влади.
Все эксперты проекта «Ну-ка, все вместе!» готовы воспринимать критику, однако неприемлемо оценивать участников вокального конкурса, опираясь на субъективные личные доводы, заявил в беседе с НСН музыкант, композитор и член жюри проекта Олег Влади.
Ранее разгорелся скандал на съемках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». В состав членов жюри входят 100 экспертов: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели, музыкальные блогеры и люди других профессий, которые разбираются в музыке. Голосуя за участника, они нажимают кнопку и встают в ходе его выступления.
Фониатр Лев Рудин стал единственным членом жюри, который не поддержал одного из конкурсантов, тогда председатель сотни Сергей Лазарев сам проголосовал от лица эксперта. Позже на поведение фониатра отреагировал и ведущий проекта Николай Басков, который, обращаясь к Рудину, в грубой форме попросил его уйти. Влади уточнил, что фониатр не впервые так ведет себя на голосовании, при этом никогда не может объяснить, чем именно его не устроило выступление.
«Ни разу за историю шоу не было срежиссированного эпизода. Видел фрагмент, который гуляет в интернете. В том, что Николай озвучил в своей эмоциональной речи, есть суть. Из сезона в сезон Лев Борисович принципиально выступает против, когда 98 или 99 экспертов голосуют за. Не знаю, что это, стратегия поведения или личные качества. Были прецеденты, когда он оставался сидеть, при этом приводил очень расплывчатые и личные доводы. На мой взгляд, они с профессиональным судейством не соотносятся. Мы должны отсекать личное, объективно оценивать, но у него, видимо, это не получается. Такие эпизоды накапливались, что и спровоцировало реакцию», - заявил он.
По словам собеседника НСН, его восхитила столь эмоциональная реакция коллег по шоу.
«Если честно, в глубине души я отчасти завидую эмоциональности Николая Баскова и Сергея Лазарева. Наверное, я в силу скромности не способен на такие шаги, хотя хотел бы иногда тоже иметь возможность ответить Рудину. Случалось, что он не поддерживал объективно хорошие, сильные, крепкие выступления, которые у меня вызывали отклик. Сейчас пишут, что Сергей Лазарев против какого-то волеизъявления. Он никогда не выступает против объективного мнения, всегда его выслушивает, иногда соглашается», - сообщил он.
Как добавил Влади, в реальной жизни между членами жюри конфликта нет.
«По сути это микромодель населения нашей страны. Просто отсечь Льва Борисовича невозможно, потому что антипод добра, человечности, эмоциональности и теплоты, всегда должен быть. Если убрать Рудина, появится другой такой же персонаж. Невозможно сделать нашу жизнь стерильной и безоблачной. Отмечу, что между членами жюри самое дружелюбное общение, которое только можно представить, в шоу-бизнесе. Насколько мне известно, еще никогда ни один конфликт на стене не переносились в жизнь. В гримерках и за кулисами я не наблюдал конфликтных ситуаций», - резюмировал он.
Проект «Ну-ка, все вместе!» выходит на телеканале «Россия-1» с 2019 года. В разные годы участие в шоу принимали певица Ева Власова, а также солистка джазового коллектива UBEL Варвара Убель, передает «Радиоточка НСН».
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